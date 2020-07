NBA, i New York Knicks hanno scelto il nuovo allenatore: contratto di cinque anni per Thibodeau (Di sabato 25 luglio 2020) La ricerca è terminata, i New York Knicks hanno scelto quello che sarà il prossimo allenatore, si tratta di Tom Thibodeau che ha firmato un contratto di cinque anni. Maddie Meyer/Getty ImagesConfermate le voci delle ultime settimane che indicavano come la scelta della franchigia blu-arancio fosse ricaduta sull’esperto coach, molto amico del nuovo front-office del team Leon Rose. Stando a quanto riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, Thibodeau ha firmato un contratto di cinque anni, legandosi dunque in maniera duratura ai Knicks con l’obiettivo di riportare la squadra al top, dopo il mancato accesso ... Leggi su sportfair

UgoBaroni : RT @SkySport: I New York Knicks hanno scelto il nuovo allenatore - Basketcaffe : #NBA - I New York #Knicks hanno scelto Tom #Thibodeau come nuovo head coach e hanno trovato un accordo per le pross… - Fprime86 : RT @SkySport: I New York Knicks hanno scelto il nuovo allenatore - sportli26181512 : NBA, i New York Knicks hanno scelto il nuovo allenatore: 5 anni di contratto a Thibodeau: Quasi due mesi è durato i… - SkySport : I New York Knicks hanno scelto il nuovo allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : NBA New New York ha scelto: c’è Thibodeau per l’ennesima rifondazione La Gazzetta dello Sport NBA, i New York Knicks hanno scelto il nuovo allenatore: 5 anni di contratto a Thibodeau

Quasi due mesi è durato il processo di ricerca del nuovo allenatore, ma alla fine il candidato da tutti considerato favorito è quello che ha ottenuto la panchina e anche un'investitura a lungo termine ...

MERCATO NBA - Tom Thibodeau sarà il prossimo allenatore dei Knicks

I New York Knicks hanno deciso: sarà Tom Thibodeau il prossimo allenatore. Come confermato da Shams Charania di The Athletic, le due parti stanno chiudendo un accordo quinquennale. Il presidente dei K ...

Quasi due mesi è durato il processo di ricerca del nuovo allenatore, ma alla fine il candidato da tutti considerato favorito è quello che ha ottenuto la panchina e anche un'investitura a lungo termine ...I New York Knicks hanno deciso: sarà Tom Thibodeau il prossimo allenatore. Come confermato da Shams Charania di The Athletic, le due parti stanno chiudendo un accordo quinquennale. Il presidente dei K ...