Nba a Disney World, amichevoli: Gallinari debutta bene, Morant no (Di sabato 25 luglio 2020) Mentre la Nba tira un sospiro di sollievo per il rientro nella 'bubble' di uno dei protagonisti più attesi della competizione in scena a Disney World, Zion Williamson, il quale essendosi testato ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : NBA: Zion Williamson ritorna nella bolla e inizia la quarantena: Dopo essere stato costretto ad abbandonare Disney… - dchinellato : Zion Williamson è tornato nella bolla: farà davvero in tempo a giocare L’opening night del 30 luglio coi Pelicans?… - Gazzetta_NBA : I primi test a #DisneyWorld: @gallinari8888 debutta bene, Morant è arrugginito - Gazzetta_NBA : Kings, dubbi e tanta sfortuna: il sogno rimangono i playoff, ma... - dchinellato : ???? Se Rivers torna davvero nel weekend a Disney World, come scrive The Athletic, dovrà comunque rimanere in quarant… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Disney NBA, dieci storie da seguire all’interno della bolla di Disney World Sky Sport Gallo, buon debutto. Morant, il futuro rookie dell’anno, è arrugginito

Mentre la Nba tira un sospiro di sollievo per il rientro nella “bubble” di uno dei protagonisti più attesi della competizione in scena a Disney World, Zion Williamson (il quale essendosi testato quoti ...

Continuano i test a Orlando, successo Okc con 9 punti di Gallinari

La Nba riprenderà il 30 luglio nella bolla del Walt Disney Resort ORLANDO (USA) (ITALPRESS) - Buona la prima per OKC. A Orlando continuano gli scrimmage in vista della ripresa della regular season fis ...

Mentre la Nba tira un sospiro di sollievo per il rientro nella “bubble” di uno dei protagonisti più attesi della competizione in scena a Disney World, Zion Williamson (il quale essendosi testato quoti ...La Nba riprenderà il 30 luglio nella bolla del Walt Disney Resort ORLANDO (USA) (ITALPRESS) - Buona la prima per OKC. A Orlando continuano gli scrimmage in vista della ripresa della regular season fis ...