Napoli-Sassuolo, l’obiettivo è mantenere imbattuto il San Paolo nel post lockdown (Di sabato 25 luglio 2020) La partita di stasera del Napoli non ha granché da dire rispetto alla classifica. Gli azzurri sfideranno il Sassuolo al San Paolo e sarà una prova generale in vista del ritorno di Champions contro il Barcellona, in programma l’8 agosto. Ma soprattutto, la squadra di Gattuso cercherà di mantenere imbattuto il San Paolo nell’era post lockdown. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. “La spinta sarà anche un’altra: mantenere imbattuto il San Paolo vuoto nel post lockdown. Significa poco, ma vale la pena appigliarsi a qualsiasi cosa per recuperare tutte le energie mentali, essere concentrati e calati in una sfida di fine ... Leggi su ilnapolista

