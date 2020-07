Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di sabato 25 luglio 2020) Al San Paolo, Napoli-Sassuolo si affrontano nel match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A: le probabili formazioni del match Napoli-Sassuolo si affrontano allo stadio San Paolo per la trentaseiesima giornata di Serie A. Squadre ormai senza obiettivi di classifica: i ragazzi di Gattuso sono certi di un posto in EL ma vengono da una serie di risultati poco convincenti (una vittoria nelle ultime 4). Il Sassuolo ha visto sfumare le ambizioni europee contro il Milan e l’obiettivo è sfondare almeno la quota dei 50 punti. Il fischio d’inizio del match è atteso per le 21:45 in esclusiva sui canali DAZN. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

apetrazzuolo : VIDEO - Koulibaly: 'Napoli-Sassuolo' - napolimagazine : VIDEO - Koulibaly: 'Napoli-Sassuolo' - MondoNapoli : MONDONAPOLI LIVE – Appuntamento alle 18:30 con il pre-partita di Napoli-Sassuolo! - - iguerrieribet : Le 3 singole di oggi, sabato 35 Luglio 2020. ???? Brescia - Parma ore 17:15 ? - nico_bastone : La scheda dell’arbitro #Aureliano, che dirigerà #NapoliSassuolo. A 40 anni non ha ancora ottenuto la “promozione” n… -