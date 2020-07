Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali: sorpresa Ospina, out Boga (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tutto pronto allo Stadio San Paolo per la sfida tra gli azzurri ed il Sassuolo. Gattuso opta per Ospina al posto di Meret, mentre De Zerbi deve fare a meno di Boga. Di seguito le formazioni ufficiali della gara. Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Sassuolo (4-2-3-1) – Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Traorè, Djuricic, Berardi; Caputo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

