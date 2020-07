Napoli-Sassuolo, Hysaj: “Dedico il gol alla mia famiglia. Sul rinnovo…” (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al San Paolo il Napoli batte per 2-0 il Sassuolo. Hysaj, protagonista di serata con il primo gol, ha parlato a fine gara ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: Sulla partita: “Si sono molto contento per questo primo gol con il Napoli. Mi dispiace che non ci fossero i tifosi, ma lo dedico comunque alla mia famiglia e a mia moglie. Spero di farne altri”. Sui quattro gol subiti (e poi annullati): “Sono stati 4 gol arrivati da errori nostri. Menomale che c’è il Var perché loro erano in posizione di fuorigioco, ma dobbiamo stare più attenti”. Su cosa si aspetta contro il Barcellona: “Il Sassuolo gioca il pallone come il Barca. Il livello dei giocatori ... Leggi su anteprima24

InvictosSomos : FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo.… - DiMarzio : #NapoliSassuolo - Record di gol annullati a #DeZerbi - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - NCN_it : INSIGNE: 'PARTITA GESTITA NEL MIGLIORE DEI MODI' CLICCA QUI: - NikoCABJ98 : RT @InvictosSomos: FT. Napoli 2-0 Sassuolo. ? Min 08. Gol del Napoli. ? Min 32. Gol anulado Sassuolo. ? Min 37. Gol anulado Sassuolo. ? Mi… -