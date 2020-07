Napoli Sassuolo 1-0 LIVE: Hysaj porta avanti gli azzurri (Di sabato 25 luglio 2020) Allo Stadio San Paolo, la 36ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Sassuolo 1-0 MOVIOLA 16′ Koulibaly di testa – Calcio d’angolo di Callejon, Koulibaly stacca di testa ma non inquadra lo specchio della porta. 8′ GOL Napoli – Hysaj riceve palla sulla sinistra. L’albanese si accentra e lascia partire un destro rasoterra a fil di palo che batte Consigli. 6′ Tiro Insigne – Il capitano del ... Leggi su calcionews24

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliSassuolo ?? - tvdellosport : ?? STADIO SAN PAOLO ?? L'arrivo del #Napoli allo stadio per la sfida contro il #Sassuolo ??? @manuelparlato… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliSassuolo 1-0 (8' #Hysaj): occasione per #Insigne! - AndreaIncorona8 : @Monica73774598 Ha segnato,Napoli-Sassuolo 1-0.Anche io per il secondo tifo @arekmilik9 - PicksPrimo : LIVE Napoli - Sassuolo Ambos anotan + O 9 Corners [+110] -