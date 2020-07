Napoli, Gattuso: «Facciamo pochi gol. Fabian ha sbagliato» (Di domenica 26 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria ottenuta contro il Sassuolo: le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria conquistata contro il Sassuolo. PRESTAZIONE – «Quando crei nove palle gol e il primo tempo poteva finire con due o tre gol di scarto, non puoi essere contento. Per quello che creiamo Facciamo troppo poco e subiamo tanti gol. Ci sta di poter rischiare, ma a livello qualitativo creiamo tanto. Il primo tempo a Parma, ad esempio, abbiamo fatto schifo, poi siamo migliorati». CRESCITA – «Bisogna starci sempre con la testa. Giocare questo tipo di calcio non è facile, bisogna diventare una squadra pensante e che occupi gli spazi nel modo corretto. dobbiamo ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : @lornight1985 Perché tu sai che gli agenti il napoli non l’hanno incontrato? Ps un giorno Mirabelli e Gattuso magar… - cosimofcj : Per me il Napoli ha semplicemente staccato la spina una volta svanito il sogno Champions,tanto l’Europa league non… - gimmocuomo : #NapoliSassuolo #Napoli #SerieATIM #Gattuso “Qui ci sono tante isole, tante barche...” MERAVIGIOSO! #Hysaj va in s… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Gattuso: 'Prendiamo troppi gol e ne facciamo pochi, luce spenta a tratti, le isole nei pressi di Napoli non… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Gattuso: 'Prendiamo troppi gol e ne facciamo pochi, luce spenta a tratti, le isole nei pressi di Napoli non… -