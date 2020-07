Naomi Rivieccio canta Aladdin per Disney (Di sabato 25 luglio 2020) Magic Moments: l’ex concorrente di X Factor interpreta “La mia voce” per supportare la Croce Rossa Italiana Dopo le performance di Francesca Michielin, Serena Autieri, Noemi e Michele Bravi, la collezione di video musicali sul sito DisneyMagicMoments.it si arricchisce, per supportare la Croce Rossa Italiana, con interpretazione di Naomi Rivieccio del brano ‘La mia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Hoppipolla___ : @roxanagibellini Hanno organizzato una rassegna jazz, stasera c'è Naomi Rivieccio: non la conosco, ma mi sembrava l… -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Rivieccio Naomi Rivieccio canta Aladdin per Disney Corriere Nazionale Naomi Rivieccio, Simona Molinari e Nina Zilli in concerto all'Arena del Mare

L'appuntamento targato Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno si svolge dal 24 al 26 luglio all’Arena del Mare. Una tre giorni che si preannuncia ricca di grandi sorprese e di altretta ...

Nuova Orchestra Scarlatti "Chi Asso Duo" e "Scarlatti per Tutti" .La conclusione della Rassegna “Musica al Centro Antico”

Sabato 25 e domenica 26 luglio il Chi Asso Duo e la Scarlatti per Tutti, due appuntamenti musicali che concludono la rassegna “Musica al Centro Antico”, a cura della Nuova Orchestra Scarlatti Sabato 2 ...

L'appuntamento targato Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno si svolge dal 24 al 26 luglio all’Arena del Mare. Una tre giorni che si preannuncia ricca di grandi sorprese e di altretta ...Sabato 25 e domenica 26 luglio il Chi Asso Duo e la Scarlatti per Tutti, due appuntamenti musicali che concludono la rassegna “Musica al Centro Antico”, a cura della Nuova Orchestra Scarlatti Sabato 2 ...