Musica e cinema: all’Arena Cinematografica del cinema Brodway concerto dei Cantacronache e film di Marco Bellocchio (Di sabato 25 luglio 2020) Per riportare la cultura nelle periferie e dopo le lunghe settimane tra quarantena e restrizioni, Cantacronache si esibisce a sorpresa nell’Arena cinematografica all’aperto allestita dal cinema Broadway. La band, nata nelle periferie della Capitale, vi aspetta alle 20.30 in via Giorgio Morandi 81, all’interno dello spazio del Centro Sportivo Supreme. A seguire verrà proiettato il film di Marco Bellocchio ‘Il Traditore’. Biglietti: concerto Cantacronache e film a soli 10 euro. Solo concerto 5 euro. A causa del numero limitato di posti vi invitiamo a prenotare. Per prenotazioni: Antonio 3342393189 Musica e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

