Movida a Roma senza rispetto delle norme, chiusi locali a Trastevere e Ponte Milvio (Di sabato 25 luglio 2020) Nella nottata di ieri, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale di Roma, diretti da Angela Cannavale, hanno dato il via ad una serie di controlli a tappeto nelle zone più «calde» della Movida Romana finalizzati al rispetto della normativa per il contrasto della diffusione del virus Covid- 19 e ad evitare il degrado urbano. Nel corso dell'attività, è stata disposta direttamente sul posto dai poliziotti, l'immediata chiusura di quattro locali, di cui uno a Ponte Milvio e tre a Trastevere. In particolare, gli agenti, al fine di monitorare l'effettivo rispetto dei protocolli cui devono attenersi i gestori degli esercizi pubblici, si sono infiltrati tra i giovani, sanzionandone diversi per ... Leggi su iltempo

