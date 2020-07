MotoGp – Vinales ribalta tutti: “pole sfumata? Come una bella ragazza che non mi sono fatto” (Di sabato 25 luglio 2020) Maverick Vinales aveva assaporato la prima pole position stagionale in Andalusia, strappata al rivale e futuro compagno in Yamaha dal 2021 Quartararo. Il miglior giro dello spagnolo è stato però annullato a causa del superamento dei limit della pista per qualche centimetro. Nel post qualifiche, ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Sandro Donato Grosso si è lanciato in una particolare metafora: la pole sfumata è stata Come una ragazza che ha dato a Vinales tutte le cifre del suo numero di telefono e… Mirco Lazzari gp/Getty Images“Mancava solo andare dentro! – la risposta hot di Vinales, fra le risate generali – sono soddisfatto del giro fatto, quello prima era ancora meglio, c’era Pol a terra sulla ... Leggi su sportfair

