MotoGp – Quartaro sorpreso, Vinales positivo, Bagnaia felice: le parole dei piloti dopo le qualifiche in Andalusia (Di sabato 25 luglio 2020) Ancora Fabio Quartararo in pole position per la seconda settimana consecutiva a Jerez. Il francese si era visto soffiare il miglior tempo da Maverick Vinales, costretto poi a ‘retrocedere’ per aver superato i limiti della pista. Terza posizione per un ottimo Pecco Bagnaia. Quartararo dopo le qualifiche si è detto sorpreso dalla pole: “oggi è stata una qualifica difficile. Il feeling sulla moto con il passo gara è buono, in qualifica invece è stato difficile. Sono molto contento però per questa pole perchè non pensavo di finire in prima posizione, pensavo secondo o terzo, mi ha sorpreso molto e sono contento“. Vinales guarda comunque il lato positivo: “oggi è stato un ... Leggi su sportfair

