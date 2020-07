MotoGp – Quartararo in pole, occhio a Valentino Rossi, Marquez out: la griglia di partenza del Gp dell’Andalusia (Di sabato 25 luglio 2020) Anche la seconda sessione di qualifiche ha premiato Fabio Quartararo. Il giovane talentino francese della Petronas ha chiuso davanti a tutti, anche a Maverick Vinales che ha tecnicamente firmato il miglior tempo, poi neutralizzato per aver superato i limiti della pista. Fra i due futuri compagni in Yamaha si prospetta un gran duello in pista. Proverà ad essere della partita anche Pecco Bagnaia, terzo davanti ad un ottimo Valentino Rossi. Chiamate ad una grande rimonta le Ducati: Petrucci 11°, Dovizioso addirittura fuori dal Q2 e 14°. Niente da fare invece per Marc Marquez che, nonostante i tentativi delle prove libere, nelle qualifiche si è arreso al dolore dell’infortunio patito lo scorso weekend e ha deciso di non partecipare alla gara. La griglia di ... Leggi su sportfair

