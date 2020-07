MotoGp – Puig fa chiarezza sulle condizioni di Marc Marquez: “sente dolore ma non lo fermerero” (Di sabato 25 luglio 2020) Le FP3 di Marc Marquez non sono andate secondo i piani, almeno non secondo i suoi. Il pilota spagnolo ha chiuso 20° la terza sessione di prove libere, sentendo un forte dolore al braccio infortunatosi meno di una settimana fa e operato martedì. La partecipazione al resto del weekend spagnolo è stata in forte dubbio, ma il campione in carica ha scelto di scendere in pista nelle FP4 ugualmente per ottenere altre risposte dalla sua condizione fisica. Il team manager Honda Alberto Puig ha spiegato a Sky Sport: “ha un po’ di dolore al braccio, proverà a fare un po’ di giri per vedere come si sente. Quant’è grande la sua determinazione? È sempre Marc Marquez. Se volevamo fermarlo? No, vogliamo dargli ... Leggi su sportfair

