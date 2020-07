MotoGP, Gp di Andalusia dove vederlo in streaming e diretta tv: orario qualifiche e gara (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la sosta forzata per l’emergenza sanitaria, il Motomondiale è ripartito e non intende fermarsi. Altro appuntamento in Spagna, sempre sul circuito di Jerez. Per il secondo weekend consecutivo la MotoGP sarà protagonista, questa volta per il MotoGP Gran Premio di Andalusia.Sarà la gara ancora di Quartararo? O l'occasione per i rivali di rispondere al primo successo nella classe regina del francese. Vinales e Dovizioso vorranno migliorare il secondo e terzo posto della prima uscita. Attenzione anche a Valentino Rossi, veloce nelle prove e volenteroso di rimediare al k.o. tecnico della prima corsa. Ma sarà soprattutto il Gran Premio di Marc Marquez, caduto e fratturatosi ma subito in pista contro ogni aspettativa.MotoGP, Gp di Andalusia: ... Leggi su itasportpress

