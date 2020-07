MotoGP, ecco il braccio di Marc Marquez dopo l’operazione (FOTO) (Di sabato 25 luglio 2020) Nonostante l’operazione all’omero del braccio destro alla quale si è sottoposto pochi giorni fa, Marc Marquez è già nuovamente in pista e, dopo il diciannovesimo posto nelle prove libere 3 del GP di Andalusia, è pronto a tornare in pista per le FP4. Sul profilo Twitter ufficiale della MotoGP, intanto, è stata pubblicata una FOTO del braccio del pilota spagnolo, dove è chiaramente possibile evincere i segni dell’operazione. Di seguito lo scatto: The #MM93Comeback continues this afternoon! 🙌@MarcMarquez93 is fit to ride in FP4 and Q1 later today! 💪 More info to follow at https://t.co/Up0SRc0Pd3#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/dEVtKnHXlo — ... Leggi su sportface

