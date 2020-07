Mostruoso Dettori, a 49 anni vince le King George per la settima volta! (Di sabato 25 luglio 2020) A 49 anni suonati Lanfranco Dettori è ancora il miglior fantino del mondo. E in sella alla regina Enable, a sua volta miglior cavallo del mondo, conquista ad Ascot per la settima volta le King George, ... Leggi su gazzetta

