Morto Luciano Fabio Stirati, senatore per due legislature: aveva 98 anni (Di sabato 25 luglio 2020) È Morto, all’età di 98 anni, Luciano Fabio Stirati. Padre del sindaco di Gubbio Filippo, fu senatore della Repubblica per due legislature È lutto per la famiglia Stirati. All’età di 98 anni, è di poco fa la notizia della scomparsa di Luciano Fabio Stirati. Padre di Filippo Stirati, sindaco di Gubbio, mostrò sin dalla giovane … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

