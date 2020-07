Morto il partigiano Rosario Parrinello (Di sabato 25 luglio 2020) Era l’ultimo dei partigiani di questa provincia ancora vivo, l’ultima testimonianza di quel glorioso nuovo rinascimento italiano che fu la lotta partigiana per dare la democrazia al nostro Paese. Il partigiano Rosario Parrinello 102 anni, è Morto la notte scorsa nella sua abitazione di Marsala. Lascia il ricordo della sua storia: operaio, neanche la quinta... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Morto il partigiano Rosario Parrinello - La34674432 : Questl fioré del partigiano Morto per la liberta Translation: Flower of a partisan who died for freedom _From Ita… - GDS_it : È morto a 102 anni il partigiano Rosario Parrinello, il 'Capitano' di #Marsala - La34674432 : @SomersetBean Questl fioré del Partigiano Morto per la Liberta - silviaaaaa28 : @italo_mdrufy @Azzurra6671 Il partigiano morto è stato utile affinché merdacce insulse come te potessero dire la lo… -

