Moonlight il film stasera sabato 25 luglio su Rai Movie

Moonlight stasera sabato 25 luglio su Rai Movie. Trama e trailer Moonlight è il film scelto per la prima serata di sabato 25 luglio da Rai Movie, tratto dall'opera teatrale di Tarell Alvin McCraney In Moonlight Black Boys Look Blue, diretto da Barry Jenkins. Il film ha vinto l'Oscar nel 2017 ma fu al centro di una gaffe clamorosa, infatti al momento della proclamazione del vincitore come Miglior film venne consegnata a Warren Beatty e Faye Dunaway una busta sbagliata così i due proclamarono vincitore La La Land. Peccato che dopo pochi minuti siano intervenuti dalla produzione per sanare l'errore. Moonlight ha vinto 3 ...

