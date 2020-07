Moonlight e quel bacio gay che fu premiato da MTV (Di sabato 25 luglio 2020) Ashton Sanders e Jharrel Jerome, i due giovani attori di Moonlight, hanno ringraziato il pubblico degli MTV Awards dopo aver vinto il premio per il miglior bacio. Dopo aver ottenuto il premio per il "miglior bacio" con Moonlight, Ashton Sanders e Jharrel Jerome hanno ringraziato il pubblico degli MTV Movie and TV Awards con un sincero discorso che ha commosso tutti i presenti in sala e i milioni di spettatori che stavano seguendo la premiazione dalle loro case. I giovani attori, che interpretano Miami Chiron (Sanders) e Kevin (Jerome), due compagni di scuola, nel film diretto da Barry Jenkins, vincitore dell'Oscar, hanno battuto artisti del calibro di Emma Stone e Ryan Gosling, con il loro La la land, ed Emma Watson e Dan Stevens, protagonisti di Beauty ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Moonlight quel Moonlight e quel bacio gay che fu premiato da MTV Movieplayer.it Mahmood ritrova le sue origini e si dà alla trap (con Sfera Ebbasta)

Il video di Dorado ipnotizza i fanQuando ha inaspettatamente trionfato a Sanremo, nel 2019, nessuno si aspettava una scalata al successo così repentina e sorprendente. Alessandro Mahmoud, in arte semp ...

Moonlight, cinema identitario e racconto universale

È quel che si dice un approccio black oriented, ossia orientato al pubblico e alla cultura afroamericana. In questo senso Moonlight si legge su due piani. È un racconto universale su sentimenti umani ...

