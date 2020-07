Mille euro di multa a chi non indossa la mascherina, così vuole De Luca (Di sabato 25 luglio 2020) Nuova ordinanza prevista: Mille euro di multa per chi non indossa la mascherina. L’unità di crisi regionale per l’emergenza Covid-19 si è riunita per esaminare l’attuale situazione epidemiologica in Campania e il presidente della giunta regionale ha annunciato per le prossime ore l’emanazione di una nuova ordinanza per poter garantire in modo adeguato il contenimento … L'articolo Mille euro di multa a chi non indossa la mascherina, così vuole De Luca proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

