Milano, primo giorno di saldi: boccata d'ossigeno per i negozi dopo il lockdown (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 luglio 2020 - La prima giornata di saldi a Milano ha dato una "boccata di ossigeno " ai commercianti dopo la dura prova del lockdown e le prime settimane di vendita promozionale che non ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Milano primo Milano, primo giorno di saldi: boccata d'ossigeno per i negozi dopo il lockdown IL GIORNO Coronavirus a Bergamo, 19 nuovi positivi. In Lombardia nessuna vittima e 63 guariti

Giovedì erano 27 (in più rispetto al giorno prima), venerdì 8 e sabato i nuovi casi di persone positive al Covid - 19 a Bergamo, tra città e provincia, sono 19. Meno dei 25 a Milano, più dei 16 a Bres ...

‘Ndrangheta stragista, il pm Lombardo: “La sentenza è solo un punto di partenza. Ora indagini sul memoriale di Graviano che cita Berlusconi”

La ‘ndrangheta ha partecipato assieme a Cosa Nostra alla stagione stragista per cambiare con il sangue il corso della storia d’Italia nel 1993-1994. Questo è il senso profondo della sentenza di condan ...

