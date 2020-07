Milan Atalanta: i rossoneri sfruttano l’abilità aerea di Ibrahimovic (Di sabato 25 luglio 2020) In Milan-Atalanta, i rossoneri hanno esasperato il lancio lungo per Ibrahimovic. Lo svedese ha dominato dal punto di vista fisico Il Milan post lockdown si conferma avversario ostico per tutti. Dopo aver sconfitto Juve, Lazio e aver fermato il Napoli, i rossoneri hanno pareggiato contro un’Atalanta che sembrava implacabile. I padroni di casa hanno avuto il grosso merito di tenere botta anche nei frangenti di maggior predominio della Dea, rischiando relativamente poco. Si è visto grande sacrificio e generosità, con oltretutto un’ottima verticalità nel risalire il campo. Perché Ibrahimovic è stato determinante Ad inizio gara, il Milan ha faticato nel superare l’intenso pressing a uomo ... Leggi su calcionews24

acmilan : ?? Le migliori firme rossonere in #MilanAtalanta ?? 5 masterpieces against Atalanta at San Siro ? Scegli il tuo gol… - acmilan : ?? Gigio has saved three penalties in the current Serie A campaign. Find out more stats from #MilanAtalanta ??… - AntoVitiello : Non era facile contro l'Atalanta e con assenze pesanti. Un pari che conferma come il #Milan ora sia vera squadra. N… - Mister_Margutti : @giodistefano8 Sì. Accontentarsi non è sport. Vincere non basta. M.Jordan, Valentino, Milan sacchi, Barcelona xavi-… - Jessthesohodoll : RT @gumas75: Il Milan aveva fuori tre titolari fondamentali più Conti, trequarti di difesa assente, Casti che rientrava dopo un infortunio,… -