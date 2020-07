Migranti, sindaco di Lampedusa pronto a dichiarare lo stato di emergenza (Di sabato 25 luglio 2020) Migranti a Lampedusa, il sindaco pronto a dichiarare lo stato di emergenza: “Situazione ingestibile, la responsabilità non può ricadere sull’amministrazione”. Il sindaco di Lampedusa Totò Martello si è detto pronto a dichiarare lo stato di emergenza per far fronte ai continui sbarchi di Migranti che proseguono da giorni. Migranti, il sindaco di Lampedusa pronto a dichiarare lo stato di emergenza “E’ una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello lancia l'allarme: 'Situazione ingestibile sull'isola, se il governo non proc… - Corriere : Lampedusa, il sindaco: «Troppi sbarchi, dichiaro io lo Stato di emergenza» - MediasetTgcom24 : Lampedusa, sindaco: 'Hotspot al collasso, dichiaro stato di emergenza' #migranti - Je_Scotti : RT @GiancarloDeRisi: L'accusa di #Salvini: 'Questo governo ha #triplicato i #migranti che per di più ci arrivano infetti. Se il sindaco di… - SerniaRuggiero : #Migranti: #sindaco #Lampedusa, Salvini mentitore seriale - Sicilia - -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sindaco Lampedusa, sindaco sugli sbarchi dei migranti: «Pronto a proclamare Stato di emergenza» Corriere della Sera Immigrazione, Sindaco di Lampedusa “dichiaro lo stato d'emergenza”

L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti. Se il governo non proclamerà lo stato di emergenza per Lampedusa, lo farò io”. Il sindaco di Lampedusa Totò Martello, alla luce degli ultimi ...

Lampedusa, il sindaco all'attacco: "Dichiaro io lo stato di emergenza, troppi sbarchi"

Hotspot al collasso per i troppi sbarchi, una situazione "ormai ingestibile". Questo lo sfogo del sindaco di Lampedusa Totò Martello che proclamerà lo stato di Emergenza se non lo farà il governo. "Lo ...

L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti. Se il governo non proclamerà lo stato di emergenza per Lampedusa, lo farò io”. Il sindaco di Lampedusa Totò Martello, alla luce degli ultimi ...Hotspot al collasso per i troppi sbarchi, una situazione "ormai ingestibile". Questo lo sfogo del sindaco di Lampedusa Totò Martello che proclamerà lo stato di Emergenza se non lo farà il governo. "Lo ...