Migranti, sbarchi a Lampedusa: 25 positivi al Covid. Il sindaco: «Stato di emergenza» (Di sabato 25 luglio 2020) emergenza Migranti, Lampedusa al collasso. «È una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L'hotspot... Leggi su ilmessaggero

fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Situazione ingestibile, lo stato d’emergenza lo dichiaro io. Salvini? Bugiardo,… - Corriere : Lampedusa, il sindaco: «Troppi sbarchi, dichiaro io lo Stato di emergenza» - LegaSalvini : SBARCHI A RAFFICA A LAMPEDUSA: OLTRE 550 MIGRANTI IN 24 ORE - SARwatchMED : RT @AngiKappa: #migranti Gli sbarchi sono più del doppio del 2019 ma sono ancora numeri di gran lunga più bassi rispetto agli anni più “cal… - vilmadast : RT @CDNewsCalabria: Sbarchi di migranti in Calabria, al porto di Crotone ne arrivano 129 -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sbarchi

?È una situazione ormai ingestibile. Se il Governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io. L’hotspot non è più in grado di accogliere migranti, la responsabilità di questa emerg ...La nave mercantile Cosmo, battente bandiera italiana, con a bordo 108 migranti salvati ieri su un barcone in difficoltà è in arrivo a Pozzallo. Tra di loro 12 donne, di cui la metà in stato di gravida ...