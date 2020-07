Migranti, Musumeci: “In Sicilia è emergenza senza tregua” (Di sabato 25 luglio 2020) PALERMO – “In Sicilia e’ emergenza senza tregua sugli sbarchi. E vorrei fosse chiaro che non si tratta solo di una emergenza sanitaria, per la quale la Regione sta facendo di tutto per assicurare la sicurezza dei cittadini siciliani e di chiunque arriva nell’Isola. C’e’ una emergenza politica senza precedenti: perche’ a parita’ di condizioni climatiche rispetto allo scorso anno gli arrivi aumentano in modo cosi’ sensibile? Io voglio dare atto degli sforzi di queste ultime ore. Ma adesso si tratta di gestire una emergenza e servono fatti“. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Leggi su dire

ennatrasporti : Migranti: Musumeci, dal business dell’accoglienza a quello della quarantena. La Sicilia dice no - BrancatoValeria : RT @radiotaormina: #LocalNews ??Puntuale l'informazione di #RadioTaormina ??Ascolta l'edizione delle ore 11,30. Abbiamo parlato della prob… - radiotaormina : #LocalNews ??Puntuale l'informazione di #RadioTaormina ??Ascolta l'edizione delle ore 11,30. Abbiamo parlato della… - CryPaolo : RT @GiancarloDeRisi: Migranti infetti. Il governatore Musumeci terrorizzato: 'Ciò che sta accadendo in Sicilia dipende dalla superficialità… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Migranti infetti. Il governatore Musumeci terrorizzato: 'Ciò che sta accadendo in Sicilia dipende dalla superficialità… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Musumeci Migranti: Musumeci, dal business dell’accoglienza a quello della quarantena. La Sicilia dice no RagusaOggi Migranti, mercoledì Musumeci in audizione al comitato Schengen

Roma, 25 lug. (askanews) - "Dopo aver ascoltato questa settimana la Governatrice della Calabria Jole Santelli prosegue l'audizione, da parte del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, ...

Nello Musumeci sugli sbarchi in Sicilia: “Emergenza politica senza precedenti”.

“In Sicilia è emergenza senza tregua sugli sbarchi. E vorrei fosse chiaro che non si tratta solo di una emergenza sanitaria, per la quale la Regione sta facendo di tutto per assicurare la sicurezza de ...

Roma, 25 lug. (askanews) - "Dopo aver ascoltato questa settimana la Governatrice della Calabria Jole Santelli prosegue l'audizione, da parte del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, ...“In Sicilia è emergenza senza tregua sugli sbarchi. E vorrei fosse chiaro che non si tratta solo di una emergenza sanitaria, per la quale la Regione sta facendo di tutto per assicurare la sicurezza de ...