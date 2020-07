Migranti, Lampedusa al collasso. Il sindaco: "Stato di emergenza" (Di sabato 25 luglio 2020) una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io". Con queste parole il sindaco di Lampedusa Totò Martello commenta l'ultima raffica di ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Lampedusa, Salvini mostra lo sbarco dei migranti in diretta: “Ecco altri che staranno a scrocco” - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI A #LAMPEDUSA: 'ULTIMI FOCOLAI GRAZIE A QUESTA GENTE' - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI È A #LAMPEDUSA: 'IL GOVERNO ODIA LA SICILIA' - Pibirisi : RT @FBigliardo: ??++ #Lampedusa: ancora sbarchi di nullafacenti, belli in carne e con panza, che passano le giornate a cazzeggiare col cellu… - giovanniproto67 : RT @AvvocatoLorenti: Migranti, il sindaco di Lampedusa: 'Dichiaro stato di emergenza'. Il mercantile Cosmo in attesa di un porto sicuro - L… -