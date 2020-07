Migranti, il sindaco di Lampedusa: "Dichiaro stato di emergenza". Il mercantile Cosmo in attesa di un porto sicuro (Di sabato 25 luglio 2020) Martello: "Hotspot non più in grado di accogliere altri profughi". Il salvataggio in acque maltesi. Un gommone con 70 a bordo intercettato da motovedetta libica e rispedito indietro. Alarm Phone: "Respinti illegalmente" Leggi su repubblica

Lampedusa, 25 luglio 2020 - "È una situazione ormai ingestibile. Se il governo non proclamerà lo Stato di emergenza per Lampedusa lo farò io". Con queste parole il sindaco di Lampedusa Totò Martello c ...

