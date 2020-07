Migranti, a Lampedusa altri 7 sbarchi. Il sindaco: «Situazione ingestibile, dichiaro io lo stato d’emergenza se non lo fa il governo» (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la raffica di sbarchi avvenuti a Lampedusa nelle ultime ore, il sindaco Totò Martello ha annunciato che «se il governo non proclamerà lo stato di emergenza» per l’isola «lo farò io». Il sindaco parla di una «Situazione ormai ingestibile», con l’hotspot Lampedusano che «non è più in grado di accogliere Migranti». Al momento ci sarebbero oltre mille persone nel centro di accoglienza, dieci volte la sua capienza massima. «Oggi non ci saranno trasferimenti in traghetto verso Porto Empedocle – aggiunge il sindaco – e intanto i barchini dalla Tunisia sanno continuando ad approdare ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Lampedusa, Salvini mostra lo sbarco dei migranti in diretta: “Ecco altri che staranno a scrocco” - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI A #LAMPEDUSA: 'ULTIMI FOCOLAI GRAZIE A QUESTA GENTE' - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI È A #LAMPEDUSA: 'IL GOVERNO ODIA LA SICILIA' - Lauradiroma1 : Migranti, il sindaco di Lampedusa: «Pronto a proclamare lo Stato di emergenza» - mludodc : RT @Gianmar26145917: #Migranti, sindaco #Lampedusa: se Governo non dichiara Stato di emergenza lo farò io! Totò #Martello deve fare pace co… -