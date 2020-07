Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti: 'Avevo 14 anni e dicevano che mamma era più bella, ho sofferto' (Di sabato 25 luglio 2020) è stata lodata per Accettarsi non è stato facile soprattutto durante l'adolescenza, quando non la giudicavano all'altezza della mamma Michelle Hunziker . La ragazza ha raccontato in un'intervista a '... Leggi su leggo

giusyoni : RT @CarloPaterno: Aurora Ramazzotti, la foto con i brufoli e la risposta di Michelle Hunziker: «Sei vera e tosta» - Engage_Magazine : Lo shop online di @gooviworld, marchio di prodotti naturali nato dall’incontro fra Michelle Hunziker e Artsana Grou… - fictionmediaset : RT @LinkIdeeperlatv: The Iron Ladies: il segreto del successo di molti show sono le padrone di casa, figure carismatiche e potenti che non… - LinkIdeeperlatv : The Iron Ladies: il segreto del successo di molti show sono le padrone di casa, figure carismatiche e potenti che n… - Notiziedi_it : Aurora Ramazzotti: la foto senza trucco fa il giro del web. Il commento di Michelle Hunziker e Tiziano Ferro -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Michelle Hunziker in montagna, pronta per la ginnastica è stupenda – Foto Yeslife Aurora Ramazzotti, il trauma psicologico: ‘Mia madre più bella di me’

Aurora Ramazzotti mostra tutta la sua vita ai fan, servendosi dei social e non si nasconde. Per questo è molto apprezzata e seguita, soprattutto per la sua sincerità. Di recente, la figlia di Michelle ...

Saldi 2020, oggi al via in Lombardia: ecco i capi da non lasciarsi sfuggire duranti i ribassi estivi

Già iniziati anche in Sicilia e Calabria, dal 1 agosto la partenza anche in tutte le altre regioni. Dalla camicia-abito al costume rosso: i pezzi da comprare per un guardaroba di tendenza ...

Aurora Ramazzotti mostra tutta la sua vita ai fan, servendosi dei social e non si nasconde. Per questo è molto apprezzata e seguita, soprattutto per la sua sincerità. Di recente, la figlia di Michelle ...Già iniziati anche in Sicilia e Calabria, dal 1 agosto la partenza anche in tutte le altre regioni. Dalla camicia-abito al costume rosso: i pezzi da comprare per un guardaroba di tendenza ...