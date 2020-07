"Mi ha telefonato per rivederci, dice che loro due sono solo amici". Bomba sulla Boschi e Berruti, la ex di lui vuota il sacco: "Mente" (Di sabato 25 luglio 2020) Un colpo di fulmine a ciel sereno. Nel bel mezzo della relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si ripresenta l'ex di lui. L'attrice e produttrice austriaca Fran Kirchmair ha confessato che il rapporto con l'attore italiano non era davvero finito quando sono apparse le foto con la deputata di Italia Viva. “La mia storia d'amore con Giulio Berruti non era chiusa quando lui si è messo con Maria Elena Boschi. Mi ha mentito e l'ho mollato - ha spiegato al settimanale Di Più la 24enne -. Ma la cosa incredibile è che ancora oggi ripete che con la Boschi sono solo amici. Perché lo fa? Che cosa vuole da me? Perché non riesce a essere chiaro?”. E ancora, sul momento in ... Leggi su liberoquotidiano

massimobitonci : MI FATE PENA! ??????Giuseppe Conte e la standing ovation in Aula, l'ex M5s Angiola: 'Mi hanno telefonato per dirmi di… - Marko_Morandi : RT @silviacarducci5: Giuseppe Conte e la standing ovation in Aula, l'ex M5s Angiola: 'Mi hanno telefonato per dirmi di applaudire' https://… - scenarieconomic : RT @silviacarducci5: Giuseppe Conte e la standing ovation in Aula, l'ex M5s Angiola: 'Mi hanno telefonato per dirmi di applaudire' https://… - lucabattanta : RT @silviacarducci5: Giuseppe Conte e la standing ovation in Aula, l'ex M5s Angiola: 'Mi hanno telefonato per dirmi di applaudire' https://… - Enki2270 : RT @silviacarducci5: Giuseppe Conte e la standing ovation in Aula, l'ex M5s Angiola: 'Mi hanno telefonato per dirmi di applaudire' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : telefonato per "Pronto, sono Papa Francesco". Da una telefonata di Bergoglio nasce l'idea di una giornata di preghiera per lui ogni 13 del mese Servizio Informazione Religiosa Matrimoni combinati, poi la separazione: «Ti ricordi come si chiama mia moglie?». «Cercala su Facebook...»

Livorno, surreale dialogo fra un 31enne livornese e il presunto organizzatore delle nozze: «Non mi riesce trovare i suoi dati, li hai mica?». «No, cercala su Facebook...» LIVORNO. Non si ricordava nea ...

Acces Dots: finalmente un'app Android per rilevare l'uso improprio del microfono e della fotocamera

In contemporanea alla novità, il colosso Google ha anche dato il via libera alla distribuzione di Chrome OS 84 che arriverà su tutti i dispositivi compatibili entro le prossime settimane. Il colosso a ...

Livorno, surreale dialogo fra un 31enne livornese e il presunto organizzatore delle nozze: «Non mi riesce trovare i suoi dati, li hai mica?». «No, cercala su Facebook...» LIVORNO. Non si ricordava nea ...In contemporanea alla novità, il colosso Google ha anche dato il via libera alla distribuzione di Chrome OS 84 che arriverà su tutti i dispositivi compatibili entro le prossime settimane. Il colosso a ...