"Mi capita di farlo. Abbasso il viso, perché...". Reazione a Catena, impensabile confessione di Marco Liorni (Di sabato 25 luglio 2020) Un must in Rai. Si parla di Reazione a Catena, il quiz che da 13 anni va in onda su Rai 1. Una sorta di eterno successo di pubblico e la cui conduzione ora è affidata a Marco Liorni. E proprio Liorni, in un'intervista a Il Giornale, parla della trasmissione. Come spiega simile successo? "Un binomio azzeccato: conoscenza della lingua più uso ella fantasia. Lo dico sempre ai concorrenti - svela -: Non prendetelo troppo seriamente, questo gioco: divertitevi. Se sarete troppo razionali non la spunterete. E funziona, tanto che prende anche me". Ed è qui che Liorni si spende in una peculiare confessione: "Nel finale dell'Ultima parola dentro di me mi capita di tifare per i concorrenti. Allora devo abbassare il viso ... Leggi su liberoquotidiano

sognandoilmare_ : @Fratellante Ma ma ma, sono ancora piccola se mi capita di farlo??? - temporale45 : Vi capita mai di voler piangere, ma di non trovare le lacrime per farlo? ?? - namjoonie_wife : RT @cosmosies: quando negli anni ho postato qui foto in cui si vedeva la mia sedia a rotelle ho sempre ricevuto commenti di persone e ragaz… - GianlucaIervasi : RT @cosmosies: quando negli anni ho postato qui foto in cui si vedeva la mia sedia a rotelle ho sempre ricevuto commenti di persone e ragaz… - DALKKYUM : RT @cosmosies: quando negli anni ho postato qui foto in cui si vedeva la mia sedia a rotelle ho sempre ricevuto commenti di persone e ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : capita farlo Reazione a Catena, impensabile confessione di Marco Liorni: "Mi capita di farlo. Abbasso il viso, perché..." Liberoquotidiano.it MotoGP | Marquez, lucida follia

[Rassegna stampa] – Marc Marquez è a Jerez per tantissimi motivi, che portano la sua decisione di scendere in pista su un piano più complesso di ragionamenti rispetto alla scelta di cuore che è la pri ...

Carabinieri arrestati, il procuratore generale miliatare De Paolis: «Gruppi di delinquenti fuori controllo»

«Bisogna controllare quello che avviene nella caserme, ma monitorare anche il tenore di vita dei carabinieri. Verificare quello che postano sui loro profili social. E proteggere chi decide di denuncia ...

[Rassegna stampa] – Marc Marquez è a Jerez per tantissimi motivi, che portano la sua decisione di scendere in pista su un piano più complesso di ragionamenti rispetto alla scelta di cuore che è la pri ...«Bisogna controllare quello che avviene nella caserme, ma monitorare anche il tenore di vita dei carabinieri. Verificare quello che postano sui loro profili social. E proteggere chi decide di denuncia ...