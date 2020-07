Meteo oggi, è allerta gialla in Campania: «Temporali dalle 14 alle 20» (Di sabato 25 luglio 2020) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore giallo valevole dalle 14 alle 20 di oggi sulle zone 2, 3, 4 e 5 della... Leggi su ilmattino

vdaMeteo : #meteo sole in #VdA oggi e domani - ObiettivoN : Allerta meteo 'giallo' fino alle 20 di oggi su alcune zone della Campania - - teleischia : CAMPANIA. ALLERTA METEO DALLE ORE 14.00 DI OGGI - Tgyou24 : You Meteo: Il Meteo a Avellino e le temperature di oggi 25 luglio 2020 via @jegtheme - giglionews : Meteo Giglio di Patrizio De Gregori -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo oggi Meteo SALERNO: oggi nubi sparse, Domenica 26 sereno, Lunedì 27 poco nuvoloso iL Meteo Temporali e raffiche di vento nel casertano: allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo valevole dalle 14 alle 20 di oggi su 5 zone della Campania: zona 2 (Alto ...

Saldi: Confcommercio stima oltre -40% della spesa per famiglia

ROMA – Sui saldi estivi pesano lo smart working che svuota il centro delle città, la cassa integrazione che pesa sui redditi delle famiglia, i timori per la crisi economica innescata dall’emergenza Co ...

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo valevole dalle 14 alle 20 di oggi su 5 zone della Campania: zona 2 (Alto ...ROMA – Sui saldi estivi pesano lo smart working che svuota il centro delle città, la cassa integrazione che pesa sui redditi delle famiglia, i timori per la crisi economica innescata dall’emergenza Co ...