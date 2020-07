METEO: Milano sott’acqua, il VIDEO. Strade come FIUMI, tombini come GEYSER (Di sabato 25 luglio 2020) Il nubifragio che si è abbattuto su Milano ha causato enormi disagi in tutta la città, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. La pioggia ha generato allagamenti, ma in alcune zone la pioggia si è unita a colossali chicchi di grandine che hanno causato danni importanti. come sovente avviene, alcuni quartieri di Milano sono letteralmente finiti sommersi dall’acqua a seguito dell’esondazione del Seveso e in alcuni punti anche del Lambro, una storia che si ripete puntualmente quando le piogge cadono giù con abbondanza eccessiva. Gli allagamenti più pesanti hanno riguardato la zona Nord Est di Milano, nella zona di Viale Zara, Niguarda e Viale Sarca. Inevitabili i disagi alla circolazione, con diverse automobili sono ... Leggi su meteogiornale

