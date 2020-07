Meteo Italia sino al 5 Agosto, in arrivo oltre 40°C dall’Africa (Di sabato 25 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 5 Agosto Negli ultimi giorni abbiamo analizzato, ripetutamente, proiezioni Meteo climatiche orientate fortemente verso l’Estate. Estate che sta accelerando, Estate che sta approfittando della presenza dell’Alta Pressione ma che nel corso della prima settimana di Agosto potrebbe letteralmente esplodere. Chi ha letto l’articolo di ieri ricorderà che abbiamo evidenziato differenze minime ma allo stesso tempo sostanziali tra i più importanti modelli matematici di previsione. Differenze legate principalmente al fatto che un modello come GFS riesce a spingersi più in là, temporalmente parlando, rispetto ad esempio al modello europeo ECMWF. Ciononostante c’è un comune denominatore: l’Anticiclone ... Leggi su meteogiornale

