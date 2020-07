Meteo della settimana, sarà fortissimo il CALDO d’Africa: la durata (Di sabato 25 luglio 2020) Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale porterà una drastica svolta Meteo sull’Italia e sull’Europa Mediterranea, dopo il passaggio del fronte freddo atlantico che ha creato un vero e proprio trambusto con l’ennesimo break dell’estate. Nel corso del weekend avremo il consolidamento dell’anticiclone, a ripristinare condizioni Meteo generalmente stabili su gran parte d’Italia, fatta eccezione per residui disturbi sulle aree interne meridionali appenniniche e ancora sulle Alpi del settore orientale. Agosto dovrebbe iniziare rovente sull’ItaliaLe temperature saliranno, riportando un po’ di CALDO ma senza eccessi, almeno fino a domenica. La situazione Meteo vedrà poi l’ulteriore rinforzo dell’anticiclone, che si avvarrà di una ... Leggi su meteogiornale

Aggiornamento previsioni meteo Pesaro, venerdì, 24 luglio: Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 29.5 ...