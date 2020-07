METEO cambia. Ultimi sussulti d’instabilità, arriva il caldo ANTICICLONE (Di sabato 25 luglio 2020) L’estate è pronta immediatamente a tornare protagonista, dopo il pesante break avuto sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, dove si sono abbattuti veri e propri nubifragi accompagnati da un drastico crollo delle temperature. La fase di METEO turbolento è ormai quasi completamente alle spalle, con il fronte temporalesco che si è portato sui Balcani. Rimane solo una scia di residua instabilità tra regioni adriatiche centro-meridionali e dorsale appenninica. METEO per sabato 25 Luglio Nel dettaglio, il METEO di sabato vedrà quindi piovaschi o rovesci dapprima lungo le coste del medio-basso versante adriatico, poi al pomeriggio gli acquazzoni saranno concentrati lungo parte della dorsale meridionale appenninica, sopratutto tra Campania, Lucania ed entroterra pugliese. Non ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Meteo, nel weekend cambia tutto: in arrivo il caldo africano, afa e termometro a 40° - infoitinterno : METEO sino al 30 luglio: cambia tutto, dai NUBIFRAGI al CALDO AFRICANO - divisenews : #Meteo, nel weekend cambia tutto: in arrivo il caldo africano con punte di 40 gradi... - zazoomblog : METEO sino al 30 luglio: cambia tutto dai NUBIFRAGI al CALDO AFRICANO - #METEO #luglio: #cambia #tutto - heeyogami : Vabe ma possibile che cambia poco il meteo e già non riesco più a studiare -

Ultime Notizie dalla rete : METEO cambia METEO sino al 30 luglio: cambia tutto, dai NUBIFRAGI al CALDO AFRICANO Meteo Giornale Fratelli d’Italia, adesioni dalla lista civica

Vinicio Pala e Alessandro Bombardini passano in Fratelli d’Italia. Erano presidente e vicepresidente dell’associazione Forlì Cambia, lista civica che ha appoggiato Zattini in campagna elettorale. Per ...

METEO sino al 30 luglio: cambia tutto, dai NUBIFRAGI al CALDO AFRICANO

Siamo al culmine della nuova battuta d’arresto dell’estate, con l’Italia del Nord attraversata da un energico fronte freddo, responsabile di fenomeni intensi con un’eccezionale frustata di temporali e ...

Vinicio Pala e Alessandro Bombardini passano in Fratelli d’Italia. Erano presidente e vicepresidente dell’associazione Forlì Cambia, lista civica che ha appoggiato Zattini in campagna elettorale. Per ...Siamo al culmine della nuova battuta d’arresto dell’estate, con l’Italia del Nord attraversata da un energico fronte freddo, responsabile di fenomeni intensi con un’eccezionale frustata di temporali e ...