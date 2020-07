METEO AGOSTO, la tendenza. Estate africana, o no? Ecco cosa aspettarci (Di sabato 25 luglio 2020) La prima parte d’Estate è trascorsa con condizioni climatiche insolitamente fresche, almeno in raffronto al clima ormai tipico a cui siamo sempre più abituati. L’assenza dell’anticiclone africano ha giovato parecchio, scongiurando fasi di caldo eccessivo. D’altro canto, anche l’anticiclone delle Azzorre non è stato così saldo, lasciando passare di tanto in tanto perturbazioni refrigeranti, come quella appena transitata sull’Italia. Inevitabilmente questi fronti, a contatto con l’aria più calda mediterranea, sono capaci di generare veri e propri mostri temporaleschi. La situazione è però in procinto di cambiare e a fine luglio vedremo protagonista l’anticiclone africano, quello vero. Il clima si farà rovente come ancora non era successo e dovremo quindi ... Leggi su meteogiornale

zazoomblog : Previsioni Meteo Agosto 2020 gli ultimi aggiornamenti della tendenza mensile - monsta_ecs : 'la stagione delle piogge finirà verso il 25 luglio' le previsioni meteo fino all'8 agosto: ???????????????????????????????????????????????????? - ilmeteoit : #Meteo: #ESTATE SENZA #AFA avvolta nel #MISTERO, ma ad #AGOSTO la #PACCHIA finirà. Vi spieghiamo per QUALE #MOTIVO - CentroMeteoITA : #METEO #AGOSTO 2020 - Tendenza fino a #FERRAGOSTO, tra #CALDO e nuovo rischio #TEMPORALI - LaStampaTV : VIDEO | Meteo, le temperature in Italia da sabato 25 luglio all'1 agosto

Ultime Notizie dalla rete : METEO AGOSTO Meteo: l'ENIGMA dell'ESTATE NON AFOSA, ma ad AGOSTO la CUCCAGNA potrebbe finire. Ecco per QUALE MOTIVO iLMeteo.it Caldo africano in arrivo dalla prossima settimana: si prepara un agosto rovente con punte di 40 gradi

Fino ad ora si può dire che l’abbiamo scampata bella, trascorrendo un’estate più o meno normale, che ha visto alternarsi fasi di bel tempo a rinfrescate o addirittura a vere e proprie crisi temporales ...

