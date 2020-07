Meteo Aeronautica 30 giorni: Estate 2020, aumento del caldo. Durata (Di sabato 25 luglio 2020) Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare non prospetta, nell’arco temporale di previsione, la classica rottura della stagione estiva. Viviamo da tempo condizioni Meteo climatiche che sono piuttosto differenti rispetto al passato. L’Inverno che non sembra Inverno, etc.. Nell’ultimo ventennio, abbiamo avuto due ondate di calore post Ferragosto che sono state le maggiori della stagione estiva, eppure in quei giorni si dovrebbe avere un refrigerio. La stagione estiva, abbastanza stabile e soleggiata, secondo il bollettino ufficiale dell’Aeronautica Militare, dovrebbe proseguire fino almeno il 23 agosto 2020. Ma dal 3 al 9 agosto si potrebbe verificare un cambiamento soprattutto per le ... Leggi su meteogiornale

