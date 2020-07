Messi-Inter, Mundo Deportivo boccia lo scenario: “Non sceglierà mai l’Italia” (Di sabato 25 luglio 2020) Lo scenario che lega il destino di Leo Messi a quello dell’Inter non convince la stampa spagnola. Il giornalista Miguel Rico, editorialista del Mundo Deportivo, quotidiano da sempre molto vicino al Barcellona, ha provato a fare chiarezza sull’investimento immobiliare in Italia del padre di Messi: “Lo ha fatto altre volte in Spagna e negli Stati Uniti“. E per Rico le possibilità di vedere Messi in nerazzurro sono vicine allo zero: “Il futuro del 10 è al Barça fino al 2021, come minimo. E, se un giorno dovesse decidere di andarsene, non sceglierebbe certo l’Italia”. Leggi su sportface

