Messi all’Inter? Marotta risponde così. E su Sanchez: “Trattiamo, lo vogliamo almeno per l’Europa League” (Di sabato 25 luglio 2020) Beppe Marotta esce allo scoperto. L’ad dell’Inter ha parlato nel pre-partita della gara contro il Genoa a ‘Sky Sport’, rivelando la verità sulla trattativa per portare Lionel Messi in nerazzurro: “Non è un nostro obiettivo, Messi è concentrato a continuare la sua carriera al Barcellona. Credo non ci siano dubbi su questo. Parliamo di fantacalcio“. Sul futuro di Sanchez: “E’ una situazione anomala. La competizione può essere alterata da situazioni come queste, al momento nulla è risolto. C’è una trattativa continua con il Manchester United, ci proveremo almeno per l’Europa League“. Infine Marotta ha fatto un resoconto della stagione dell’Inter e ha parlato della ... Leggi su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : Il piano di #Suning per portare #Messi all' #Inter nel 2021 ?? Tutti i dettagli qui ?? - FcInterNewsit : GdS - Messi all'Inter si può. Suning pensa davvero al colpaccio, Zhang ha il tempo di preparare l'assalto per il 20… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Marotta è chiaro: 'Messi all'Inter? Parliamo di Fantacalcio' ?? - InterRomania : RT @marifcinter: Marotta: 'Vogliamo spegnere l'entusiasmo per Messi all'Inter? L'entusiasmo deve sempre essere alto. Ah no no scusate, pens… - RetwInter : RT @marifcinter: Marotta rischia di far venire un infarto ai tifosi dell'Inter. 'Spegnere l'entusiasmo per Messi all'Inter?' 'No, l'entusi…

