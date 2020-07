Mercedesz Henger, la sorpresa alla nonna. Mai vista la mamma di Eva? Foto (Di sabato 25 luglio 2020) Di recente Eva Henger è tornata “a bomba” sulla figlia e sul suo fidanzato Lucas Peracchi. L’attrice ungherese, 47 anni, ha infatti rivelato che la tregua con Mercedesz è compromessa e il motivo dell’allontamento è sempre il compagno, l’ex tronista di Uomini e Donne. In passato Eva h a parlato di violenze che la figlia avrebbe subito dal personal trainer ma lei ha sempre negato. Ora Eva appare delusa e rassegnata, tanto da dichiarare che la responsabilità di tutta questa situazione sarebbe proprio di Mercedesz. ”L’avrei voluta con più testa – racconta a Novella 2000 -Forse ho sbagliato io”. E ancora: “La famiglia è tutto. Se uno ostacola il rapporto con uno dei miei figli, diventa ... Leggi su caffeinamagazine

