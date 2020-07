Meloni: "Il governo fa la guerra al contante e le banche ringraziano Pd e M5S" (Di sabato 25 luglio 2020) «In un periodo storico così difficile e che rischia di diventare drammatico, il governo continua nella sua folle crociata contro il contante. Mentre troppe aziende rischiano la chiusura, Conte pensa ad investire soldi pubblici per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica: le banche gongolano per l'ennesimo regalo targato M5S-Pd. Ci opporremo con tutte le nostre forze in Parlamento per evitare questo spudorato trasferimento di denaro dei cittadini verso il circuito finanziario». Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in un post su Facebook, allegando un articolo de Il Sole 24 Ore dal titolo: "Evasione, nel decreto di agosto tornano i fondi anti-contante". Dal 1° luglio il tetto all'uso del cash è sceso a 2mila euro. Ma il ... Leggi su iltempo

