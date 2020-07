Meloni: «Conte faccia di bronzo, il governo ha gettato soldi per far giocare qualche ministro» (Di sabato 25 luglio 2020) «Abbiamo votato lo scostamento di bilancio e ci hanno pagato le consulenze del ministero dello sviluppo economico e dell’economia». La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ha chiuso la 7° edizione della “Festa dei Patrioti” organizzata da Fdi a Palombara. Meloni contro le fondazioni e il bonus monopattino Ma non solo. Con quei soldi hanno «istituito le fondazioni per far giocare qualche ministro. E il bonus monopattino quando c’è il rischio che non vadano avanti il 40% delle tue imprese, Conte sei un matto!», esclama la Meloni. «Sono cose folli in un tempo come questo, quando le imprese avranno chiuso sarà un’ecatombe occupazionale, avremo una crisi sociale ... Leggi su secoloditalia

