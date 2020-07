Melita Toniolo Instagram spaziale in costume, lato B esagerato in primo piano: «Che spettacolo» (Di sabato 25 luglio 2020) Melita Toniolo in un ritratto mozzafiato. La splendida veneta diventata famosa nel gennaio 2007 per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello, oggi è assai attiva su Instagram. L’attrice, conduttrice e showgirl pubblica quasi ogni giorno foto prese dal suo quotidiano o scatti di shooting fotografici in cui in primo piano è il suo corpo strepitoso. Curve da sogno, lato B incredibile. Quasi 20mila mi piace e centinaia di complimenti volti ad esaltare il fisico magnifico. leggi anche l’articolo —> Claudia Dionigi in costume, stratosferica sul lettino: «Qui c’è da impazzire, sei fantastica» Melita Toniolo Instagram ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Melita Toniolo Melita Toniolo, e il figlio Daniel quanto è bello? Nel suo viso c’è più mamma che papà TuttiVip Che fine ha fatto Luca Dorigo di Uomini e Donne? Ha tagliato i capelli ed è diventato… [FOTO]

Classe 1980, Luca Dorigo è conosciuto per aver partecipato per ben tre volte ad Uomini e Donne. Dopo il suo successo televisivo ha deciso di abbandonare il piccolo schermo per dedicarsi alla sua più g ...

Aurora Ramazzotti, Kasia Smutniak e le altre: ora le vip mettono in mostra brufoli, cellulite e vitiligine

La figlia di Eros e Michelle Hunziker posta una foto con ponfi sul viso (applaudita da mamma e papà). Kasia Smutniak lancia un filtro per mostrarsi - come lei - con vitiligine. Rotolini e forme morbid ...

Classe 1980, Luca Dorigo è conosciuto per aver partecipato per ben tre volte ad Uomini e Donne. Dopo il suo successo televisivo ha deciso di abbandonare il piccolo schermo per dedicarsi alla sua più g ...La figlia di Eros e Michelle Hunziker posta una foto con ponfi sul viso (applaudita da mamma e papà). Kasia Smutniak lancia un filtro per mostrarsi - come lei - con vitiligine. Rotolini e forme morbid ...