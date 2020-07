Melissa Satta mamma per la seconda volta, superata la crisi la famiglia si allarga (Foto) (Di sabato 25 luglio 2020) Melissa Satta esprime a voce alta il desiderio di diventare mamma per la seconda volta, segno che è felice, serena accanto a Kevin Prince Boateng (Foto). La crisi tra i due è superata del tutto, non c’è più niente che possa allontanarli, Melissa Satta ha confidato di sacrifici fatti e che magari farà ancora per la famiglia ma è ciò che è necessario fare quando si ha intenzione di passare il resto della vita con una persona e di dare tutto il possibile ai figli. La Satta e Boateng ci sono riusciti ma alla base c’è anche tanto amore. La showgirl sarda è pronta a diventare mamma dopo Maddox ... Leggi su ultimenotizieflash

