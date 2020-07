Meghan Markle, la strategia per eclissare Lady Diana dopo il matrimonio con Harry (Di sabato 25 luglio 2020) Fin dal giorno del Royal Wedding che l’ha vista diventare Duchessa di Sussex, Meghan Markle avrebbe fatto di tutto per eclissare la defunta madre del marito, l’amatissima Principessa del Popolo Lady Diana. A dirlo è la scrittrice Colin Campbell nel suo ultimo libro, volume intitolato Meghan and Harry: the Real Story. Tra le pagine di questo libro, la Campbell si sofferma chiaramente sul motivo dietro alla scelta, da parte di Meghan e Harry, di abbandonare i ruoli di membri senior della Famiglia Reale britannica. Commentando la Megxit, la Campbell ha definito l’allontanamento della coppia dagli altri membri di The Firm come qualcosa di terribilmente triste, affermando che, a suo dire, dietro ... Leggi su dilei

