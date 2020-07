Mattino: l’Everton offre 38 milioni per Allan, operazione agli sgoccioli (Di sabato 25 luglio 2020) Sembrerebbe ad un passo dalla conclusione la trattativa per lo sbarco di Allan in Premier. Secondo quanto scrive il Mattino, l’Everton ha offerto al Napoli 38 milioni per il brasiliano. Ora la distanza tra domanda e offerta è minima e l’affare può concludersi. Scrive il quotidiano: “Gli emissari dell’Everton hanno alzato l’offerta per Allan, portandola a quota 38 milioni. La distanza è davvero minima, adesso: bAllano un paio di milioni, praticamente l’operazione può considerarsi agli sgoccioli. Da tempo il brasiliano ha un accordo con Ancelotti che lì in Premier è tornato a recitare un ruolo di manager vero e proprio: 4,7 ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: l’Everton offre 38 milioni per Allan, operazione agli sgoccioli La distanza adesso è minima: ballano un pa… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Il Mattino: l’#Everton vuole #Allan e #DeLaurentiis chiede 40 milioni Il centrocampista brasiliano è uno degli uomini merca… - napolista : Il Mattino: l’#Everton vuole #Allan e #DeLaurentiis chiede 40 milioni Il centrocampista brasiliano è uno degli uom… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino l’Everton Gianluca Gaetano CalcioNapoli24